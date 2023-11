Concert solidaire Maroc / Libye – Un Monde, une Voix | Clermont Auvergne Opéra 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand, 24 novembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Le 24 novembre 2023, le concert “Un Monde, Une Voix” aura lieu à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand pour soutenir les enfants et les familles touchées par les drames survenus début septembre au Maroc et en Libye..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 21:30:00.

22 boulevard Desaix Opéra-Théâtre

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



On November 24, 2023, the Un Monde, Une Voix concert will be held at the Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand to support the children and families affected by the tragedies in Morocco and Libya in early September.

El 24 de noviembre de 2023 se celebrará en la Ópera-Teatro de Clermont-Ferrand el concierto « Un Monde, Une Voix », en apoyo a los niños y familias afectados por las tragedias ocurridas en Marruecos y Libia a principios de septiembre.

Am 24. November 2023 findet im Operntheater von Clermont-Ferrand das Konzert « Eine Welt, eine Stimme » statt, um die Kinder und Familien zu unterstützen, die von den Dramen Anfang September in Marokko und Libyen betroffen sind.

