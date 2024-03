Franges Musée Bargoin Clermont-Ferrand, samedi 18 mai 2024.

Franges Exposition de Marrit Veenstra présentée dans le cadre des Arts en Balade. Samedi 18 mai, 10h00, 20h00 Musée Bargoin

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Exposition de Marrit Veenstra présentée dans le cadre des Arts en Balade.

Une exposition textile à travers laquelle Marrit Veenstra présente ses recherches en cours. La série Latitude, exploration des franges de la conscience et de l’existence tout en étant ancré sur un territoire, est dévoilée.

Pour découvrir cet univers : www.marritveenstra.com

Vendredi de 14h à 18h,

Samedi de 10h à 18h et de 20h à minuit,

Dimanche de 14h à 18h.

Musée Bargoin 45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 50 http://www.clermontmetropole.eu [{« link »: « http://www.marritveenstra.com »}] Construit en 1903 grâce au legs de Jean-Baptiste Bargoin, le musée Bargoin associe, sur plus de 950 m², un parcours permanent dédié à l’archéologie ainsi que des expositions temporaires consacrées aux arts textiles extra-européens. Les deux domaines présentés se réunissent autour d’un thème fort et fédérateur : l’humain, celui qui pense, qui crée et qui transmet. Au cœur du propos des collections et des expositions, l’homme est présenté par le biais des objets du quotidien, témoins des civilisations. En offrant un double regard sur l’Homme, d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, le musée Bargoin souhaite ainsi alimenter la réflexion sur notre société et interroger les défis actuels de l’humanité.

Le DÉPARTEMENT ARCHÉOLOGIE présente l’histoire des sociétés humaines dans le bassin clermontois et le département du Puy-de-Dôme, du paléolithique à la période gallo-romaine. Pour chaque période, des focus mettent en lumière les sites archéologiques emblématiques du territoire. Le musée a également à cœur de faire découvrir l’actualité de la recherche archéologique, par le biais d’expositions et d’événements thématiques.

Le DÉPARTEMENT ARTS TEXTILES conserve une collection unique en France de pièces extra-européennes allant du 18e au 21e siècle, et offre un regard inédit sur le monde à travers des expositions temporaires invitant à la rencontre des cultures. Les différentes actions menées par le département en France et à l’international inscrivent le musée comme un établissement de référence en matière d’art textile, à l’expertise reconnue et recherchée.

Le SERVICE DES PUBLICS programme différents rendez-vous afin d’expérimenter le musée autrement : visites commentées, visites en langue des signes, ateliers, conférences, spectacles, démonstrations… Petits ou grands, solo ou tribu, curieux ou expert… il y en a pour tous les goûts !

Le CENTRE DE DOCUMENTATION, constitué de plus de 2 000 références sur l’archéologie, le textile et le musée, est ouvert à tous sur rendez-vous du mardi au vendredi.

accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu

Horaires

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h

Le dimanche de 14h à 19h

Le musée est fermé les lundis, 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

Musée gratuit pour tous le premier dimanche du mois ! Bus : Arrêt Ballainvilliers ; lignes B, 4, 8 (passent par la gare SNCF) et lignes 3, 6, 9, 10, 12, 13 ; Tramway : arrêt Jaude / Lagarlaye / Maison de la Culture

© Marrit Veenstra