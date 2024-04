Forum « Partir mobilité en Europe et à l’international » Centre Anatole France Clermont-Ferrand, mercredi 15 mai 2024.

Forum « Partir mobilité en Europe et à l’international » Sensibiliser et informer les jeunes et les professionnels aux outils, dispositifs et solutions pour mettre en place des projets individuels ou collectifs de mobilité entrante ou sortante. Mercredi 15 mai, 10h00 Centre Anatole France

Début : 2024-05-15T10:00:00+02:00 – 2024-05-15T19:00:00+02:00

Sensibiliser et informer les professionnels aux outils, dispositifs et solutions pour mettre en place des projets individuels ou collectifs de mobilité entrante ou sortante

Sensibiliser et informer les jeunes aux outils, dispositifs et solutions pour mettre en place des projets individuels ou collectifs de mobilité entrantes ou sortantes

Pour les professionnel.le.s de la jeunesse (animateurs.rices, responsables associatifs, salarié.es agents des collectivités etc.)

Pour les jeunes de 15 à 30 ans environ.

Matin (10h à 12h) : professionnels de la jeunesse

*espace stands d’information sur la mobilité européenne et internationale

*tables-rondes et témoignages

Après-midi (14h-18h): jeunes (individuels ou groupes) ouvert à tous

en parallèle :

*exposition

*espace convival pour échanger et mise à disposition de ressources

*animations diverses

*émission de radio en direct

18h à 19h : clôture du forum avec moment convivial

Inauguration du nouveau tiers-lieu jeunesse

Centre Anatole France 152 Rue Anatole France 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Herbet Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@europedirectclermont63.eu »}]

Mobilité internationale

EUROPE DIRECT Clermont Puy-de-Dôme