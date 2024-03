Lumière sur notre Patrimoine Musée de céramique gallo-romaine Lezoux, samedi 18 mai 2024.

Lumière sur notre Patrimoine La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée de céramique gallo-romaine

48 élèves de CM1 et leurs enseignantes ont découvert tout au long de l’année leur riche patrimoine antique sous forme de visites et d’ateliers. Ces différentes rencontres vont conduire les élèves à produire deux parcours de visite : un dans la ville de Lezoux et un dans le musée.

Le musée expose l'histoire de la sigillée et des potiers lézoviens et plus largement de la céramique sur le territoire de Lezoux depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, et valorise la création céramique contemporaine à travers plusieurs projets (expositions, résidences d'artiste, acquisitions…).

Ecole Marcus. Lezoux