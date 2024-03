Visites imprévues de l’espace muséal Victor Charreton en compagnie du conteur Pierre Deschamps FAC | espace muséal Victor Charreton Chamalières, samedi 18 mai 2024.

Visites imprévues de l’espace muséal Victor Charreton en compagnie du conteur Pierre Deschamps Visites imprévues en compagnie du conteur Pierre Deschamps à 19h, 21h et 22h Samedi 18 mai, 18h00 FAC | espace muséal Victor Charreton Réservation conseillée au 04 73 19 57 83 (max 30 visiteurs)

Entrée individuelle : 5 euros

Tarif réduit : 3 euros (chômeurs, RSA, étudiants, séniors + de 70 ans, groupes de 8 personnes et plus)

Gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Visites imprévues en compagnie du conteur Pierre Deschamps à 19h, 21h et 22h

Durée environ 45mn

Réservation fortement conseillée

Pour fêter la Nuit des Musées la FAC et l’espace muséal seront ouverts gratuitement au public de 18h à 23h, ouvert à tous, c’est une occasion magique d’explorer l’art autrement.

Et si nous partions en promenade dans l’espace et le temps de Victor Charreton ?

Si nous allions à la rencontre de quelques-uns de ces tableaux, en les éclairants d’un regard différent, imprévu ?

Assise sur le pas de sa porte fleurie, que lit- elle ?

Qui va s’asseoir à cette table dressée sous un feuillage d’automne ?

De quoi parlent ces trois femmes assissent dans l’herbe ?

Que cache la neige qui a tout envahi ?

Une histoire, un conte, un mythe ou une légende nous permettrons peut-être de répondre à ces questions… ou plutôt de les rêver différemment.

Pierre Deschamps est conteur professionnel depuis trente ans. Le conte traditionnel, les mythes, les grandes épopées, les légendes, le théâtre antique nourrissent son répertoire, et pourtant ses spectacles sont remarquablement personnels et universels.

Au gré de ses narrations il crée une émotion, provoque une fracture avec le quotidien une rupture avec nos habitudes pour mieux faire apparaître le conte, son évidence immuable, son sens caché.

FAC | espace muséal Victor Charreton Allée de Fontmaure 63400 Chamalières Chamalières 63400 Les Hauts-de-Chamalières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 19 57 83 https://www.ville-chamalieres.fr/ma-ville/culture/les-lieux-culturels-2/ https://www.instagram.com/fac_chamalieres/ [{« type »: « phone », « value »: « 0473195783 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.museal@ville-chamalieres.fr »}] Depuis le 27 mai 2023, l’ancien hôpital Fontmaure accueille la FAC (Fontmaure Art Culture-Charreton-Chamalières), un pôle culturel public multi disciplinaires.

Au cœur de La FAC, l’espace muséal propose un voyage au fil des saisons dans l’œuvre de Victor Charreton, peintre de paysages et virtuose des couleurs et de la lumière.

À travers une scénographie résolument moderne, l’espace muséal invite les visiteurs à découvrir 32 œuvres de Victor Charreton ayant pour thématique les saisons : le parcours de visite entraine les visiteurs dans les atmosphères et les couleurs changeantes des paysages au fil des saisons.

Autodidacte, ne se revendiquant d’aucun courant, son talent est reconnu de son vivant tant par la critique que par les artistes contemporains.

Une exposition permanente à découvrir sans modération ! La FAC dispose d’un parking municipal en contrebas, il est gratuit le samedi et le dimanche ainsi que le soir à partir de 18h.

©pierredeschamps