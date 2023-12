Visites guidées et histoires de Noël aux Prisons Royales 20 Rue du Commerce Saint-Amour Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Amour Visites guidées et histoires de Noël aux Prisons Royales 20 Rue du Commerce Saint-Amour, 5 janvier 2024, Saint-Amour. Saint-Amour Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 14:30:00

fin : 2024-01-05 15:30:00 . Sur la trace des contrebandiers du 18ème siècle ! En arpentant les couloirs des prisons et en descendant les escaliers qui mènent aux cachots, vous découvrirez l’histoire des contrebandiers de sel, tabac et d’étoffes rattrapés par la Justice des Gabelles… Cet ensemble historique datant du 18ème siècle est unique en Bourgogne Franche-Comté par son état de conservation.

Vous découvrirez le parcours d’un détenu pour contrebande, les conditions de détentions sous l’ancien-régime et le fonctionnement de la prison.

Laissez-vous entraîner du corps de garde aux cachots encore bien préservés ! Une visite guidée passionnante dans un lieu singulier et unique en plein cœur de Saint-Amour. Sur réservation auprès de l’Office. Nouveau : des pass annuels pour découvrir les Prisons royales, l’apothicairerie et la Caborde. Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme. A l’occasion des vacances de Noël, des histoires de Noël seront proposées. EUR.

20 Rue du Commerce Prisons Royales

Saint-Amour 39160

