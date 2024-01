Conte – Loupé, Histoires loufoques en musique 2 Rue du Général de Gaulle Isle, mercredi 21 février 2024.

Isle Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21

À 15h.

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes

avec de sacrés zigotos, dont le terriblement célèbre Loup Gris, personnage

emblématique de la littérature jeunesse (dont tous les albums sont à retrouver

à la médiathèque).

Tout ça raconté en musique par un facétieux duo formé par Gilles Bizouerne, auteur et conteur dont la présentation n’est plus à faire et Elsa Guiet violoncelliste

Gratuit, Tout Public dès 5 ans.

Renseignements et réservations par mail ou par téléphone (en lien).

À 15h.

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes

avec de sacrés zigotos, dont le terriblement célèbre Loup Gris, personnage

emblématique de la littérature jeunesse (dont tous les albums sont à retrouver

à la médiathèque).

Tout ça raconté en musique par un facétieux duo formé par Gilles Bizouerne, auteur et conteur dont la présentation n’est plus à faire et Elsa Guiet violoncelliste

Gratuit, Tout Public dès 5 ans.

Renseignements et réservations par mail ou par téléphone (en lien).

EUR.

2 Rue du Général de Gaulle Centre Culturel Robert Margerit

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Limoges Métropole