Thomas Pitiot en Concert 2 Rue du Général de Gaulle Isle, vendredi 26 janvier 2024.

Isle Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

À 20h30

Chanter, pour lui, c’est avant tout prendre la parole, une parole qui peut sembler originale à l’heure du politiquement correct et des uniformisations de toutes sortes. Bien que ses chansons soient les fruits d’une génération de métissages et de cultures mêlées, il s’inscrit dans la tradition d’une chanson d’engagement, une chanson humaniste, qui entend faire cohabiter le poétique et le politique, le social et l’intime. Dans sa généalogie musicale, se côtoient François Béranger, Pierre Vassiliu, Bernard Lavilliers, Bob Marley, Salif Keïta, NTM, Allain Leprest, Anne Sylvestre, Alpha Blondy et bien d’autres, à l’image des mondes et des fraternités pluriels.

Réservation par téléphone ou le site internet (en lien).

2 Rue du Général de Gaulle Centre Culturel Robert Margerit

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



