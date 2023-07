FESTIVAL DU SOLEIL 2 Rue de la République Yutz, 22 mars 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Vendredi 22 mars 2024

MIKE ET RIKÉ– Souvenirs de saltimbanques

Mike & Riké, chanteurs de Sinsémilia, se sont rencontrés il y a 40 ans dans la cour d’une école primaire et ont passé plus de 30 ans à tourner, à écrire et à composer… Ils vous proposent un spectacle musical et souriant, dans lequel ils vous invitent à plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure… de saltimbanques.

KARPATT

Ce trio de bourlingueurs vient à Yutz avec son nouvel album « En escale ». Contrairement aux précédents, cet album ne raconte pas une tournée étrangère sous forme de roadbook, mais un moment en suspens qui correspond à ces deux années de Covid, où malgré eux, ils n’ont pas pu être sur la route.

Mais cette escale vous emmènera quand même ailleurs. Un petit retour vers l’Amérique latine et ses airs de salsa, de rumba et autres musiques festives.

Samedi 23 mars 2024

MORIK – Le champ des possibles

Enfant de la Guadeloupe, Morik propose une musique métissée aux rythmes afro-caribéens. Il a accompagné de nombreux artistes à la basse lors de 500 concerts : Calogéro, Florent Pagny, Louis Bertignac, Da silva, Tony Coleman, Ange…

« Le champ des possibles » est un nouveau tournant dans sa carrière : un côté “rock” aux influences caribéennes pour porter des messages d’unité et d’espérance.

Tom FRAGER – Citoyen du monde

Chanteur et écologiste engagé, Tom nourrit son amour de l’écriture à travers des chansons racontant la nécessité d’un monde plus humain et l’urgence des enjeux environnementaux.

Après 4 albums, dont un disque de platine, le voici de retour avec « Citoyen du monde », une mélodie Afro-pop moderne, ensoleillée et entraînante, au travers de laquelle il scande l’universalisme qu’il incarne en toute légitimité.. Tout public

Vendredi 2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-23 . 10 EUR.

2 Rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Friday, March 22, 2024

MIKE AND RIKÉ? Memories of acrobats

Mike & Riké, singers with Sinsémilia, met 40 years ago in an elementary school playground and have spent over 30 years touring, writing and composing? They offer you a smiling, musical show, in which they invite you to plunge with them into the often funny and sometimes moving memories of their crazy adventure? as acrobats.

KARPATT

This trio of globetrotters comes to Yutz with their new album « En escale ». Unlike its predecessors, this album doesn’t recount a foreign tour in the form of a roadbook, but rather a moment in suspense that corresponds to those two years of Covid, when, in spite of themselves, they weren’t able to be on the road.

But this stopover will still take you elsewhere. Back to Latin America, with its salsa, rumba and other festive music.

Saturday, March 23, 2024

MORIK ? The field of possibilities

A child of Guadeloupe, Morik’s music is a blend of Afro-Caribbean rhythms. He has accompanied many artists on bass during 500 concerts: Calogéro, Florent Pagny, Louis Bertignac, Da silva, Tony Coleman, Ange?

« Le champ des possibles » marks a new turning point in his career: a ?rock? side with Caribbean influences, carrying messages of unity and hope.

Tom FRAGER ? Citizen of the world

As a singer and committed environmentalist, Tom nurtures his love of songwriting through songs about the need for a more humane world and the urgency of environmental issues.

After 4 albums, including a platinum disc, he is back with « Citoyen du monde », a modern Afro-pop melody, sunny and catchy, through which he chants the universalism he legitimately embodies.

Viernes 22 de marzo de 2024

¿MIKE Y RIKÉ? Recuerdos de acróbatas

Mike & Riké, cantantes de Sinsémilia, se conocieron hace 40 años en el patio de una escuela primaria y llevan más de 30 años haciendo giras, escribiendo y componiendo? En este espectáculo sonriente y musical, le invitan a unirse a ellos para sumergirse en los recuerdos, a menudo divertidos y a veces conmovedores, de su alocada aventura… como acróbatas.

KARPATT

Este trío de trotamundos llega a Yutz con su nuevo álbum, En escale. A diferencia de sus predecesores, este álbum no relata una gira por el extranjero en forma de roadbook, sino más bien un momento de suspense que corresponde a esos dos años en Covid en los que, a su pesar, no pudieron estar en la carretera.

Pero esta escala les llevará a otro lugar. De vuelta a Latinoamérica, con su salsa, su rumba y otras músicas festivas.

Sábado 23 de marzo de 2024

MORIK ? El campo de las posibilidades

Natural de Guadalupe, la música de Morik es una mezcla de ritmos afrocaribeños. Ha acompañado al bajo a numerosos artistas en 500 conciertos: Calogéro, Florent Pagny, Louis Bertignac, Da Silva, Tony Coleman, Ange?

« Le champ des possibles » marca un nuevo punto de inflexión en su carrera: una vertiente rock con influencias caribeñas, que transmite mensajes de unidad y esperanza.

Tom FRAGER ? Ciudadano del mundo

Cantante y ecologista comprometido, Tom alimenta su amor por la composición con canciones sobre la necesidad de un mundo más humano y la urgencia de los problemas medioambientales.

Después de 4 álbumes, incluido un disco de platino, vuelve con « Citoyen du monde », una moderna melodía afro-pop, soleada y pegadiza, en la que grita el universalismo que tan acertadamente encarna.

Freitag, 22. März 2024

MIKE UND RIKÉ? Erinnerungen an Gaukler

Mike & Riké, die Sänger von Sinsémilia, haben sich vor 40 Jahren auf dem Hof einer Grundschule kennengelernt und mehr als 30 Jahre damit verbracht, zu touren, zu schreiben und zu komponieren? Sie laden Sie ein, mit ihnen in die oft lustigen und manchmal rührenden Erinnerungen an ihr verrücktes Abenteuer als Gaukler einzutauchen.

KARPATT

Das Trio kommt mit seinem neuen Album « En escale » nach Yutz. Im Gegensatz zu den vorherigen Alben erzählt dieses Album nicht von einer Auslandstournee in Form eines Roadbooks, sondern von einem Moment in der Schwebe, der den zwei Jahren Covid entspricht, in denen sie trotz allem nicht auf der Straße sein konnten.

Aber dieser Zwischenstopp wird Sie trotzdem an einen anderen Ort bringen. Eine kleine Rückkehr nach Lateinamerika mit seinen Salsa-, Rumba- und anderen festlichen Klängen.

Samstag, 23. März 2024

MORIK ? Das Feld der Möglichkeiten

Morik ist ein Kind aus Guadeloupe und bietet eine gemischte Musik mit afrokaribischen Rhythmen. Er hat zahlreiche Künstler bei 500 Konzerten am Bass begleitet: Calogéro, Florent Pagny, Louis Bertignac, Da Silva, Tony Coleman, Ange?

« Le champ des possibles » ist ein neuer Wendepunkt in seiner Karriere: eine rockige Seite mit karibischen Einflüssen, um Botschaften der Einheit und der Hoffnung zu überbringen.

Tom FRAGER ? Weltbürger

Als Sänger und engagierter Umweltschützer nährt Tom seine Liebe zum Schreiben durch Lieder, die von der Notwendigkeit einer menschlicheren Welt und der Dringlichkeit von Umweltproblemen erzählen.

Nach vier Alben, von denen eines mit Platin ausgezeichnet wurde, ist er nun mit « Citoyen du monde » zurück, einer modernen, sonnigen und mitreißenden Afro-Pop-Melodie, in der er den Universalismus, den er legitim verkörpert, skandiert.

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME