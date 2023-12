ANIMATION NATURE : SUR LES PAS DU CASTOR D’EUROPE 2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Catégories d’Évènement: Domrémy-la-Pucelle

Vosges ANIMATION NATURE : SUR LES PAS DU CASTOR D’EUROPE 2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle, 6 mars 2024, Domrémy-la-Pucelle. Domrémy-la-Pucelle Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 12:00:00 Sur les bords de la Meuse, Thomas nous emmène à la recherche du castor d’Europe. Il va nous faire découvrir son mode de vie, les indices qu’il laisse derrière lui pour nous permettre de le repérer. Places limitées : de 2 à 10 personnes

RDV sur le parking de la Maison Natale de Jeanne d’Arc

Conditions d’accueil : prévoir des chaussures ou bottes étanches pour marcher le long de la Meuse et des vêtements adaptés à la météo Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

Sur les bords de la Meuse, Thomas nous emmène à la recherche du castor d’Europe. Il va nous faire découvrir son mode de vie, les indices qu’il laisse derrière lui pour nous permettre de le repérer. Places limitées : de 2 à 10 personnes

RDV sur le parking de la Maison Natale de Jeanne d’Arc

Conditions d’accueil : prévoir des chaussures ou bottes étanches pour marcher le long de la Meuse et des vêtements adaptés à la météo Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des VosgesTout public 2 EUR.

2 rue de la Basilique Parking de la Maison Natale de Jeanne d’Arc

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-14 par OT DE L’OUEST DES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Domrémy-la-Pucelle, Vosges Autres Code postal 88630 Lieu 2 rue de la Basilique Adresse 2 rue de la Basilique Parking de la Maison Natale de Jeanne d'Arc Ville Domrémy-la-Pucelle Departement Vosges Lieu Ville 2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Latitude 48.4418017233246 Longitude 5.67536558175356 latitude longitude 48.4418017233246;5.67536558175356

2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domremy-la-pucelle/