L’école des femmes 2 Rue au Char Lisieux, mardi 19 mars 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19

L’École des femmes est la pièce qui rendra Molière célèbre, pour la première fois la farce est mêlée à la Grande Comédie en alexandrins. Le dramaturge nous livre ici une pièce, pleine de cynisme et d’âpreté. C’est l’histoire d’un songe. Du songe d’un homme assoiffé de contrôler ceux qui l’entourent.

Arnolphe rêve d’une femme, mais au fond, il souhaite un chien de compagnie qui de surcroît, tiendrait l’intendance de la maison. Molière mène une profonde réflexion sur la condition féminine, mêlant des scènes d’une grande cruauté à d’anthologiques moments de comédie et de farce.

C’est la sixième rencontre d’Anthony Magnier avec Molière, qui nous transporte plus que jamais du burlesque au drame, et nous amène à nous questionner sur notre propre héritage.

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



