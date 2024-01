SAPRITCH 2 Avenue du Mas Salat Gignac, vendredi 22 mars 2024.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Sapritch, spectacle

Avec Sapritch, ex-professeur du Conservatoire de Tulle, embarquez dans un « one man conférence » autour de la pratique musicale ! Une approche humoristique et tout en finesse qui vous fera voyager à travers la grande histoire des musiques actuelles. À quoi sert la musique ? Pourquoi la musique nous fait du bien ? Pourquoi jouer ensemble provoque des émotions indescriptibles ? sont les questions centrales de ce nouveau spectacle qui explore les courants musicaux et les mouvements sociaux afin de démontrer que la musique est un langage qui sert de trait d’union universel entre les humains.

On voyage ainsi de Debussy à Ellen Alien, pour comprendre comment la musique Moderne a engendré la musique Contemporaine d’Éliane Radigue, qui fera naître la Techno qui fera tomber le mur de Berlin.

On utilisera l’histoire du Jazz pour comprendre les raisons qui nous poussent à pratiquer la musique et, pourquoi pas, enfin vaincre la “peur du solfège”.

Finalement, le public créera en direct avec Sapritch une chanson qu’il interprétera. Pour faire de la musique, il suffit de s’y mettre. Alors, on monte un groupe ?

Dès 12 ans – Durée 1h20

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



