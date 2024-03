1er bourse militaria salle maison du temps libre thaon Thaon, dimanche 17 mars 2024.

1er bourse militaria salle maison du temps libre thaon Thaon Calvados

Plongez dans l’histoire et découvrez des trésors cachés à la Bourse Militaria et Braderie. Cet événement incontournable vous transporte dans un voyage à travers le temps, où vous pourrez explorer une variété d’objets militaires authentiques, des uniformes aux équipements, des armes aux médailles. Que vous soyez un collectionneur passionné, un amateur d’histoire ou simplement curieux, cette bourse offre une occasion unique de trouver des pièces uniques et de rencontrer d’autres passionnés. Rejoignez-nous pour une journée d’échanges, de découvertes et de partage autour de l’histoire militaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:30:00

fin : 2024-03-17 13:00:00

salle maison du temps libre thaon 13 grande rue

Thaon 14610 Calvados Normandie

L’événement 1er bourse militaria Thaon a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Caen la Mer