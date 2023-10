Pour toi Aznavour 190, Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 30 mars 2024, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

La compagnie Yeraz continue de célébrer l’âme arménienne à travers la danse avec sa nouvelle création, Pour toi Aznavour, qui rassemble une quarantaine de danseurs sur scène.

La compagnie s’inscrit dans le prolongement de ses deux précédents spectacles, Parfums d’Arménie et Le Rêve de nos montagnes.

Cette création puise ses origines dans la rencontre entre la chorégraphe Christina Galstian et Charles Aznavour en 2009. Les chorégraphies créées par la famille Agoudjian sont inspirées des chansons de Charles Aznavour et dévoilent les grandes heures de l’histoire arménienne et ses liens avec la France.

Ce spectacle est un vibrant hommage à la culture et à l’héritage arménien, rappelant que malgré les drames, les beaux jours renaîtront plus forts.

Il entrelace donc mémoire, espoir et musique. C’est une féerie poétique ! Chaque mélodie, chaque parole, chaque danse est une ode à l’a.

2024-03-30 fin : 2024-03-30 . EUR.

190, Avenue Camille Claudel Pôle Culturel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Yeraz company continues to celebrate the Armenian soul through dance with its new creation, Pour toi Aznavour, featuring some forty dancers on stage.

The company follows on from its two previous shows, Parfums d?Arménie and Le Rêve de nos montagnes.

This creation has its origins in the meeting between choreographer Christina Galstian and Charles Aznavour in 2009. The choreographies created by the Agoudjian family are inspired by Charles Aznavour?s songs and reveal the great hours of Armenian history and its links with France.

This show is a vibrant tribute to Armenian culture and heritage, reminding us that despite the tragedies, the good days will be reborn stronger.

It interweaves memory, hope and music. It’s a poetic enchantment! Every melody, every lyric, every dance is an ode to Armenian culture and heritage

La compañía Yeraz sigue celebrando el alma armenia a través de la danza con su nueva creación, Pour toi Aznavour, que reúne a unos cuarenta bailarines en escena.

La compañía da continuidad a sus dos espectáculos anteriores, Parfums d’Arménie y Le Rêve de nos montagnes.

Esta creación tiene su origen en el encuentro entre la coreógrafa Christina Galstian y Charles Aznavour en 2009. Las coreografías creadas por la familia Agoudjian se inspiran en las canciones de Charles Aznavour y revelan las grandes horas de la historia armenia y sus vínculos con Francia.

Este espectáculo es un vibrante homenaje a la cultura y el patrimonio armenios, que nos recuerda que, a pesar de las tragedias, los buenos días renacerán con más fuerza.

Entrelaza memoria, esperanza y música. Es un encanto poético Cada melodía, cada letra, cada baile es una oda a Armenia

Die Yeraz Company feiert weiterhin die armenische Seele durch den Tanz mit ihrer neuen Kreation Pour toi Aznavour, die etwa 40 Tänzer auf der Bühne versammelt.

Die Kompanie knüpft damit an ihre beiden vorherigen Stücke Parfums d’Arménie und Le Rêve de nos montagnes an.

Diese Kreation hat ihren Ursprung in der Begegnung zwischen der Choreographin Christina Galstian und Charles Aznavour im Jahr 2009. Die von der Familie Agoudjian kreierten Choreographien sind von den Liedern Aznavours inspiriert und enthüllen die großen Stunden der armenischen Geschichte und ihre Verbindungen zu Frankreich.

Diese Aufführung ist eine leidenschaftliche Hommage an die armenische Kultur und das armenische Erbe und erinnert daran, dass trotz aller Dramen die schönen Tage stärker wiedergeboren werden.

Es verbindet also Erinnerung, Hoffnung und Musik. Es ist ein poetischer Zauber! Jede Melodie, jedes Wort, jeder Tanz ist eine Ode an die Armenier

