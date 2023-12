Apéro-lecture 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Mont-Saint-Jean Apéro-lecture 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean, 7 juin 2024, Mont-Saint-Jean. Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 18:30:00

fin : 2024-06-07 . Au Là Itou, les livres se partagent grâce à un partenariat avec la bibliothèque de Thorey sous Charny.

Aemilia, de BiblioThorey nous amène à chacun de ces rendez-vous, une sélection d’ouvrages (roman, policier, BD…) que les lecteurs de la bibliothèque ont apprécié. EUR.

17 Rue de Montberthaut

Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-19 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Mont-Saint-Jean Autres Code postal 21320 Lieu 17 Rue de Montberthaut Adresse 17 Rue de Montberthaut Ville Mont-Saint-Jean Departement Côte-d'Or Lieu Ville 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Latitude 47.29553 Longitude 4.41296 latitude longitude 47.29553;4.41296

17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-saint-jean/