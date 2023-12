Véronic DiCaire – Showgirl Tour 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 30 mars 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30

Après un retour très attendu et des critiques dithyrambiques au Québec, Véronic DiCaire débarque en Europe avec son Showgirl Tour et de toute nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises…

Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts.

Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la perfection…D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, Véronic DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes.

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

Après un retour très attendu et des critiques dithyrambiques au Québec, Véronic DiCaire débarque en Europe avec son Showgirl Tour et de toute nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises…

Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts.

Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la perfection…D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, Véronic DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes.

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

Après un retour très attendu et des critiques dithyrambiques au Québec, Véronic DiCaire débarque en Europe avec son Showgirl Tour et de toute nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises…

Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts.

Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la perfection…D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, Véronic DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes.

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

.

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Limoges Métropole