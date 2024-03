Ouverture de la Boutique des Créateurs Boutique des Créateurs Oradour-sur-Vayres, lundi 29 avril 2024.

Ouverture de la Boutique des Créateurs Boutique des Créateurs Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

La Boutique des Créateurs va ouvrir ! Chaque année, d’avril à noël, venez découvrir les savoir-faire et la créativité des créateurs et artisans locaux. Au programme céramique, émaux, porcelaine, bijoux, savons, miel… Des objets décoratifs ou plus utilitaires vous y attendent ! La Boutique des Créateurs a pour objectif de promouvoir et de valoriser les métiers d’art en milieu rural. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 09:30:00

fin : 2024-04-29

Boutique des Créateurs 5 avenue du 8 mai 1945

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine tourisme@ouestlimousin.com

L’événement Ouverture de la Boutique des Créateurs Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Ouest Limousin