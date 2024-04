Metiers liés aux soins et à la Santé avec ERIP Haut Limousin LE DORAT Le Dorat, lundi 29 avril 2024.

Metiers liés aux soins et à la Santé avec ERIP Haut Limousin L’ERIP vous propose une présentations des métiers, une visite d’un EHPAD et d’une USLD à Le Dorat



Inscription et renseignements au 07 69 85 02 29. Lundi 29 avril, 16h00 LE DORAT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T16:00:00+02:00 – 2024-04-29T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T16:00:00+02:00 – 2024-04-29T19:00:00+02:00

LE DORAT 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

ERIP Bellac