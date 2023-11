Gala dansant du Club Amitié Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige, 1 mai 2024, Sauviat-sur-Vige.

Sauviat-sur-Vige,Haute-Vienne

Gala dansant organisé par l’association le Club de l’amitié avec le champion du monde d’accordéon Sébastien Farge accompagné de Pollux, Pascal Terrible et Benoît..

2024-05-01 fin : 2024-05-01 . .

Salle des fêtes

Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Gala dance organized by the Club de l’amitié association, with world accordion champion Sébastien Farge accompanied by Pollux, Pascal Terrible and Benoît.

Baile de gala organizado por el Club de l’amitié con el campeón del mundo de acordeón Sébastien Farge acompañado por Pollux, Pascal Terrible y Benoît.

Tanzgala, organisiert von der Vereinigung le Club de l’amitié mit dem Akkordeonweltmeister Sébastien Farge, begleitet von Pollux, Pascal Terrible und Benoît.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Noblat