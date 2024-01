Fête des fleurs Rancon, mercredi 1 mai 2024.

Fête des fleurs Rancon Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Le printemps est de retour ! Il est temps de fleurir les jardinières et de planter tomates et autres légumes. Sur ce marché, vous trouverez tous types de fleurs et de plants de légumes ainsi que de nombreux artisans et producteurs locaux.

Le printemps est de retour ! Il est temps de fleurir les jardinières et de planter tomates et autres légumes. Sur ce marché, vous trouverez tous types de fleurs et de plants de légumes ainsi que de nombreux artisans et producteurs locaux.

.

Place de la Mairie

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Fête des fleurs Rancon a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Pays du Haut Limousin