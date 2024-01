Exposition itinérante « Caennais et reconstruction : une mémoire à partager » 16 Avenue du Capitaine Georges Guynemer Caen, mercredi 10 janvier 2024.

Du 10 janvier au 23 février au Pôle de vie des quartiers Rive Droite, le Centre de Ressources : Archives et Documentation (CRADoc) présente une exposition intitulée : « Caennais et Reconstruction : une mémoire à partager ».

Elle a pour ambition de présenter le patrimoine écrit et iconographique conservé par les archives municipales et communautaires de Caen. Le public pourra découvrir des documents d’archives témoignant du quotidien des Caennais, de l’urgence à reloger ceux-ci et à rebâtir durablement la ville.

Cette rétrospective est présentée dans le cadre de la deuxième édition de l’évènement Nouveaux Regards sur la Reconstruction et commémore le 60e anniversaire de la fin de la Reconstruction.

Entrée libre et gratuite. L’exposition est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, sauf le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30. Attention : l’exposition sera exceptionnellement fermée le jeudi 11 janvier après-midi.

16 Avenue du Capitaine Georges Guynemer

Caen 14000 Calvados Normandie



