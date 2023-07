Animation pour les personnes en situation de handicap au Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande, 20 juillet 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Animation pour les personnes en situation de handicap. Découverte de l’exposition et atelier sculpture en s’inspirant du travail de Jean-Louis Tartas..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

15 Rue Abel Boyé Musée Marzelles

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Activities for people with disabilities. Discover the exhibition and take part in a sculpture workshop inspired by the work of Jean-Louis Tartas.

Actividades para personas con discapacidad. Descubre la exposición y participa en un taller de escultura inspirado en la obra de Jean-Louis Tartas.

Animation für Menschen mit Behinderungen. Entdeckung der Ausstellung und Skulpturenworkshop in Anlehnung an die Arbeit von Jean-Louis Tartas.

