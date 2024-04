Les Métiers de la Défense et de la Sécurité avec l’ERIP de Moyenne Garonne 3, rue de l’observance – Marmande Marmande, mardi 28 mai 2024.

Les Métiers de la Défense et de la Sécurité avec l’ERIP de Moyenne Garonne Venez rencontrer des professionnels de la Défense et de la Sécurité



MARDI 28 MAI – 10 H

Métiers de l’Armée de l’air

et Marine nationale

Intervention du bureau AIR

et de la Marine nationale… Mardi 28 mai, 10h00 3, rue de l’observance – Marmande

MARDI 28 MAI – 14 H

Métiers de l’Armée de terre

Intervention du CIRFA Agen

Renseignements et Inscription : 05 53 64 47 88

ERIP Moyenne Garonne – 3, rue de l’observance – Marmande

ERIP Marmande