Théâtre d’objets « Le Tout Petit Voyage » par la Compagnie Bachi-Bouzouk Centre Culturel Salle La Gabarre Tonneins, mercredi 29 mai 2024.

Théâtre d’objets « Le Tout Petit Voyage » par la Compagnie Bachi-Bouzouk Centre Culturel Salle La Gabarre Tonneins Lot-et-Garonne

Théâtre d’objets « Le Tout Petit Voyage » par la Compagnie Bachi-Bouzouk.

Dans ce spectacle, la naissance, la vie, le temps qui passe, la disparition et la renaissance seront abordés avec les tout-petits. Le théâtre d’ombre s’anime au milieu d’une forêt où la naissance et la disparition se côtoient au fil des saisons.

À partir de 1 an (Durée 25 min).

– Billetterie disponible au Centre Culturel Paul Dumail de Tonneins, à l’Office de tourisme Val de Garonne à Marmande et en ligne. EUR.

Centre Culturel Salle La Gabarre Boulevard François Mitterrand

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 16:30:00

fin : 2024-05-29 17:00:00



L’événement Théâtre d’objets « Le Tout Petit Voyage » par la Compagnie Bachi-Bouzouk Tonneins a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Val de Garonne