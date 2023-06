JEAN-PIERRE, LUI, MOI 15 Route de Manom Thionville, 20 juin 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap. Dans cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de personnages. Il nous fait traverser tout un panel de situations farfelues, tendres ou injustes. Passant de l’annonce du handicap aux parents à une fête d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des amis à des moments d’intimité fraternelle, il aborde ce sujet sensible avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur.. Tout public

Vendredi 2023-06-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-23 . 15 EUR.

15 Route de Manom Théâtre en Bois

Thionville 57100 Moselle Grand Est



In reference to this extraordinary brother who marked his life, Jean-Pierre, Lui, Moi is an original, zany and theatrical take on disability. In this intimate journey, the actor navigates between reality and fiction, incarnating his gallery of characters. He takes us through a whole range of farcical, tender or unfair situations. From the announcement of the handicap to his parents to a birthday party in the home where his brother lives, from the look of friends to moments of fraternal intimacy, he tackles this sensitive subject with an explosive mixture of raw humor, delicacy and modesty.

En referencia al extraordinario hermano que marcó su vida, Jean-Pierre, Lui, Moi es una visión original, alocada y teatral de la discapacidad. En este viaje íntimo, el actor navega entre la realidad y la ficción, encarnando a su galería de personajes. Nos lleva a través de toda una gama de situaciones farsescas, tiernas o injustas. Desde el anuncio de su discapacidad a sus padres, pasando por una fiesta de cumpleaños en casa de su hermano, hasta las miradas de los amigos y los momentos de intimidad fraternal, aborda este delicado tema con una mezcla explosiva de humor crudo, delicadeza y modestia.

In Anlehnung an diesen außergewöhnlichen Bruder, der sein Leben geprägt hat, ist Jean-Pierre, Lui, Moi eine völlig neue, verrückte und theatralische Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung. In dieser intimen Reise navigiert der Schauspieler zwischen Realität und Fiktion und verkörpert seine Figurengalerie. Er führt uns durch eine ganze Reihe von skurrilen, zärtlichen oder ungerechten Situationen. Von der Ankündigung der Behinderung bei den Eltern bis zu einer Geburtstagsfeier im Heim, in dem sein Bruder lebt, vom Blick der Freunde bis zu intimen Momenten unter Geschwistern – er nähert sich diesem sensiblen Thema mit einer explosiven Mischung aus rohem Humor, Feingefühl und Schamgefühl.

