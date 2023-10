Découvrez en famille la Ferme d’Alpagas et leur laine 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay, 18 novembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Confectionnez de jolies chaufferettes cosy en laine d’alpaga avec Sophie et Will, éleveurs d’alpagas.

Pendant 4 heures, laissez-vous guider à travers la technique du feutrage en confectionnant vos propres chaufferettes cosy en laine d’alpaga.

L’atelier se déroulera principalement en plein air, sous un abri douillet, chauffé et agrémenté de boissons chaudes pour vous réchauffer.

Dès votre arrivée, vous ferez la rencontre de l’adorable troupeau d’alpagas et découvrez leur caractère unique, tout en explorant leur nature fascinante. Vous en apprendrez davantage sur leur contribution précieuse à la ferme, produisant à la fois une laine douce et des engrais naturels.

Puis, à vous de jouer ! Laissez libre cours à vos inspirations en créant votre propre feutre en laine..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

14 Rue René III Comte de Sanzay La Petite Ferme des Alpagas

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Make cosy alpaca wool warmers with alpaca breeders Sophie and Will.

For 4 hours, let us guide you through the felting technique as you make your own cozy warmers from alpaca wool.

The workshop takes place mainly outdoors, under a cozy, heated shelter, with hot drinks to warm you up.

As soon as you arrive, you’ll meet the adorable herd of alpacas and discover their unique character, while exploring their fascinating nature. You’ll learn more about their valuable contribution to the farm, producing both soft wool and natural fertilizer.

Then it’s your turn to play! Give free rein to your inspiration by creating your own wool felt.

Haz bonitos y acogedores calentadores de lana de alpaca con Sophie y Will, criadores de alpacas.

Durante 4 horas, déjate guiar por la técnica del fieltro y crea tus propios calentadores con lana de alpaca.

El taller se desarrollará principalmente al aire libre, en un acogedor refugio con calefacción y bebidas calientes para entrar en calor.

Nada más llegar, conocerá al adorable rebaño de alpacas y descubrirá su carácter único, al tiempo que explora su fascinante naturaleza. Conocerá su valiosa contribución a la granja, ya que producen lana suave y abono natural.

Después, ¡te toca jugar! Dé rienda suelta a su inspiración creando su propio fieltro de lana.

Stellen Sie mit den Alpaka-Züchtern Sophie und Will gemütliche Wärmflaschen aus Alpakawolle her.

Lassen Sie sich vier Stunden lang durch die Technik des Filzens führen und stellen Sie Ihre eigenen gemütlichen Wärmer aus Alpakawolle her.

Der Workshop findet hauptsächlich im Freien statt, unter einem kuscheligen, beheizten Unterstand und mit heißen Getränken zum Aufwärmen.

Nach Ihrer Ankunft treffen Sie auf die liebenswerte Alpaka-Herde und lernen ihren einzigartigen Charakter kennen, während Sie ihre faszinierende Natur erkunden. Sie erfahren mehr über ihren wertvollen Beitrag für den Bauernhof, der sowohl weiche Wolle als auch natürlichen Dünger produziert.

Dann sind Sie an der Reihe! Lassen Sie Ihren Inspirationen freien Lauf, indem Sie Ihren eigenen Wollfilz herstellen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Bocage Bressuirais