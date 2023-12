Randonnée pédestre 13 Route des Forges Brix Catégories d’Évènement: Brix

Manche Randonnée pédestre 13 Route des Forges Brix, 27 mars 2024, Brix. Brix Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée. Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples ! Randonnée gratuite avec guide bénévole.

Environ 10 km / 3h. Rendez vous au parking de la salle de la viennerie..

13 Route des Forges

Brix 50700 Manche Normandie

