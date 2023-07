DIDIER GUSTIN – JOHNNY LIBRE DANS MA TÊTE 126 rue de la République Yutz, 26 mars 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

L’histoire d’un « has been ».

La carrière artistique de Didier Gustin est en “chute libre” jusqu’au jour où Johnny Hallyday lui rend visite pour lui demander d’organiser un ultime concert au Stade de France.

Mais Johnny n’est plus de ce monde : l’un s’évade du Paradis, mais pour l’autre, c’est l’Enfer…

« Johnny libre dans ma tête », une pièce d’humour musicale, interprétée par Didier GUSTIN et trois musiciens-comédiens qui rend hommage à l’un de nos plus grands chanteurs français, Johnny Hallyday.. Tout public

Mardi 2024-03-26 20:30:00 fin : 2024-03-26 . 33 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



The story of a has-been.

Didier Gustin?s artistic career was in freefall until Johnny Hallyday paid him a visit and asked him to organize a final concert at the Stade de France.

But Johnny is no longer with us: one escapes from Heaven, but for the other, it’s Hell?

« Johnny libre dans ma tête », a musical humor piece performed by Didier GUSTIN and three musician-comedians, pays tribute to one of France?s greatest singers, Johnny Hallyday.

La historia de un viejo conocido.

La carrera artística de Didier Gustin iba en caída libre hasta el día en que Johnny Hallyday le hizo una visita y le pidió que organizara un último concierto en el Stade de France.

Pero Johnny ya no está con nosotros: un hombre escapa del Cielo, pero para el otro, es el Infierno..

« Johnny libre dans ma tête », una comedia musical interpretada por Didier GUSTIN y tres músicos-actores, rinde homenaje a uno de los más grandes cantantes franceses, Johnny Hallyday.

Die Geschichte eines « has been ».

Didier Gustins künstlerische Karriere befindet sich im freien Fall, bis er eines Tages von Johnny Hallyday besucht wird, der ihn bittet, ein letztes Konzert im Stade de France zu organisieren.

Doch Johnny ist nicht mehr auf dieser Welt: Der eine entkommt dem Paradies, für den anderen ist es die Hölle

« Johnny libre dans ma tête » ist ein musikalisches Humorstück, das von Didier GUSTIN und drei Musikern und Schauspielern aufgeführt wird und eine Hommage an einen unserer größten französischen Sänger, Johnny Hallyday, darstellt.

