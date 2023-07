LÉO BRIÈRE – EXISTENCES 126 rue de la République Yutz, 19 mars 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Il existe une chose qui défie toutes les lois de la probabilité…

Une chose bien plus improbable que de gagner au loto ou de voir dérailler un train sous ses yeux… cette chose, c’est VOUS !

Préparez-vous à vivre une expérience sidérante à travers un show de mentalisme exceptionnel et bluffant, qui pourrait bien bouleverser vos certitudes à tout jamais…

Après avoir exploré les secrets du cerveau dans son spectacle « l’expérience interdite », le mentaliste Léo Brière vous emmène dans un incroyable voyage au cœur de ce que nous avons de plus précieux et mystérieux… notre existence !. Tout public

Mardi 2024-03-19 20:30:00 fin : 2024-03-19 . 23 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



There is one thing that defies all the laws of probability?

Something far more improbable than winning the lottery or seeing a train derail before your very eyes? that something is YOU!

Prepare yourself for a staggering experience in an exceptional, bluffing mentalism show, which could well upset your certainties forever?

After exploring the secrets of the brain in his show « The Forbidden Experiment », mentalist Léo Brière takes you on an incredible journey to the heart of our most precious and mysterious possession? our very existence!

¿Hay algo que desafía todas las leyes de la probabilidad?

Algo mucho más improbable que ganar la lotería o ver descarrilar un tren ante tus propios ojos… ¡ese algo eres TÚ!

Prepárate para vivir una experiencia asombrosa en un espectáculo de mentalismo excepcional y sobrecogedor que podría hacer añicos tus certezas para siempre?

Tras explorar los secretos del cerebro en su espectáculo « El experimento prohibido », el mentalista Léo Brière le lleva en un increíble viaje al corazón de lo más preciado y misterioso de nosotros… ¡nuestra propia existencia!

Es gibt etwas, das allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit widerspricht?

Es gibt etwas, das viel unwahrscheinlicher ist als ein Lottogewinn oder die Entgleisung eines Zuges vor Ihren Augen – und das sind Sie!

Machen Sie sich bereit für eine verblüffende Erfahrung in einer außergewöhnlichen und verblüffenden Mentalismusshow, die Ihre Gewissheiten für immer verändern könnte

Nachdem er in seiner Show « Das verbotene Experiment » die Geheimnisse des Gehirns erforscht hat, nimmt Sie der Mentalist Léo Brière nun mit auf eine unglaubliche Reise ins Innere des Wertvollsten und Geheimnisvollsten, das wir haben: unsere Existenz!

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME