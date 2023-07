FIRE OF GEORGIA 126 rue de la République Yutz, 14 mars 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Le Ballet Royal National de Géorgie offre un mélange unique de danse classique, moderne et traditionnelle dans « Le feu de Géorgie ».

Le spectacle est un voyage historique captivant qui explore les origines du peuple géorgien. Les performances des danseurs sont remarquables, avec des acrobaties, des cascades et une synchronie artistique et athlétique qui est une véritable innovation dans ce domaine des spectacles.. Tout public

Jeudi 2024-03-14 20:30:00 fin : 2024-03-14 . 46 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



The Royal National Ballet of Georgia offers a unique blend of classical, modern and traditional dance in « The Fire of Georgia ».

The show is a captivating historical journey exploring the origins of the Georgian people. The dancers’ performances are remarkable, with acrobatics, stunts and an artistic and athletic synchrony that is a true innovation in this field of entertainment.

El Real Ballet Nacional de Georgia ofrece una mezcla única de danza clásica, moderna y tradicional en « El fuego de Georgia ».

El espectáculo es un cautivador viaje histórico que explora los orígenes del pueblo georgiano. Destacan las actuaciones de los bailarines, con acrobacias, piruetas y una sincronía artística y atlética que constituye una auténtica innovación en este campo de los espectáculos.

Das Königliche Nationalballett von Georgien bietet in « Das Feuer von Georgien » eine einzigartige Mischung aus klassischem, modernem und traditionellem Tanz.

Die Aufführung ist eine fesselnde historische Reise, die die Ursprünge des georgischen Volkes erforscht. Die Leistungen der Tänzer sind bemerkenswert, mit Akrobatik, Stunts und einer künstlerischen und athletischen Synchronität, die eine echte Innovation in diesem Bereich der Aufführungen darstellt.

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME