AVE CÉSAR 126 rue de la République Yutz, 20 février 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Didier (Frédéric BOURALY) et Corinne (Christelle REBOUL), mariés depuis 25 ans, tentent de pimenter leur vie amoureuse endormie et raviver leur romance, lors d’un week-end dans un hôtel chic et branché.

Équipée d’un guide du « Sexe pour les nuls », loin de la maison, des enfants, du travail et de la routine quotidienne, Corinne espère séduire à nouveau son mari. Didier, de son côté du lit, se satisfait de pouvoir garder les choses telles qu’elles sont : confortables, sûres et ennuyeuses…

À la croisée des chemins, entre confessions intimes, fous rires, tendresse, danses endiablées, sanglots et room service défaillant, quelle sera l’issue de ce week-end pas comme les autres ?

« Ave César » est un voyage touchant et hilarant au cœur du couple et de sa longévité, par l’autrice canadienne primée Michele Riml.. Tout public

Mardi 2024-02-20 20:30:00 fin : 2024-02-20 . 41 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Didier (Frédéric BOURALY) and Corinne (Christelle REBOUL), married for 25 years, try to spice up their dormant love life and rekindle their romance, during a weekend at a chic, trendy hotel.

Equipped with a guide to « Sex for Dummies », Corinne hopes to seduce her husband again, away from home, children, work and daily routine. Didier, on his side of the bed, is content to keep things as they are: comfortable, safe and boring?

At the crossroads of intimate confessions, laughter, tenderness, wild dancing, sobbing and faulty room service, what will be the outcome of this weekend like no other?

« Ave César » is a touching and hilarious journey into the heart of the couple and its longevity, by award-winning Canadian author Michele Riml.

Didier (Frédéric BOURALY) y Corinne (Christelle REBOUL), casados desde hace 25 años, intentan animar su adormecida vida amorosa y reavivar su romance durante un fin de semana en un elegante hotel de moda.

Armada con una guía de « Sexo para tontos », Corinne espera recuperar a su marido, lejos de casa, de los niños, del trabajo y de la rutina diaria. Didier, por su parte, se contenta con mantener las cosas como están: cómodas, seguras y aburridas..

En un cruce de confesiones íntimas, risas, ternura, bailes salvajes, sollozos y un servicio de habitaciones defectuoso, ¿cuál será el desenlace de este fin de semana sin igual?

« Ave César » es un viaje conmovedor e hilarante al corazón de la pareja y su longevidad, de la galardonada autora canadiense Michele Riml.

Didier (Frédéric BOURALY) und Corinne (Christelle REBOUL), die seit 25 Jahren verheiratet sind, versuchen ihr eingeschlafenes Liebesleben aufzupeppen und ihre Romanze wieder aufleben zu lassen, indem sie ein Wochenende in einem schicken und angesagten Hotel verbringen.

Ausgestattet mit einem « Sex für Dummies »-Ratgeber, fernab von Haus, Kindern, Arbeit und Alltagsroutine, hofft Corinne, ihren Mann wieder zu verführen. Didier, auf der anderen Seite des Bettes, ist zufrieden damit, dass alles so bleibt, wie es ist: bequem, sicher und langweilig

Wie wird dieses ungewöhnliche Wochenende zwischen intimen Geständnissen, Lachen, Zärtlichkeit, wilden Tänzen, Schluchzen und dem Zimmerservice ausgehen?

« Ave Cäsar » ist eine berührende und urkomische Reise der preisgekrönten kanadischen Autorin Michele Riml in die Welt der Ehe und ihrer Langlebigkeit.

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME