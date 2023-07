DON QUICHOTTE 126 rue de la République Yutz, 15 février 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

L’une des œuvres les plus prestigieuses de l’histoire de la danse classique, interprétée par les immenses artistes du Grand Ballet de Kiev.

Le ballet mêle l’intrigue amoureuse de la jeune Quiterie et du barbier Basile à l’odyssée du « chevalier à la triste figure ». Don Quichotte, un vieux chevalier excentrique obsédé par l’idéal de la chevalerie, est hanté par la vision d’un amour utopique.

Quant au Grand Ballet de Kiev, ses solistes se produisent avec succès sur les meilleures scènes : celles du Bolchoï, de la Scala, du Grand Opéra de Paris, du Metropolitan Opéra. Dans le monde entier, on admire la maîtrise de ses artistes.. Tout public

Jeudi 2024-02-15 20:30:00 fin : 2024-02-15 . 41 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



One of the most prestigious works in the history of classical dance, performed by the immense artists of the Kiev Grand Ballet.

The ballet combines the love story of the young Quiterie and the barber Basile with the odyssey of the « knight with the sad face ». Don Quixote, an eccentric old knight obsessed with the ideal of chivalry, is haunted by a vision of utopian love.

As for the Kiev Grand Ballet, its soloists perform successfully on the best stages: those of the Bolshoi, La Scala, the Grand Opéra de Paris and the Metropolitan Opera. The mastery of its artists is admired the world over.

Una de las obras más prestigiosas de la historia de la danza clásica, interpretada por los inmensos artistas del Gran Ballet de Kiev.

El ballet combina la historia de amor del joven Quiterie y el barbero Basilio con la odisea del « caballero de la cara triste ». Don Quijote, un viejo caballero excéntrico obsesionado con el ideal caballeresco, se ve perseguido por una visión de amor utópica.

En cuanto al Gran Ballet de Kiev, sus solistas han actuado con éxito en los mejores escenarios: los del Bolshoi, La Scala, la Grand Opéra de París y la Metropolitan Opera. La maestría de sus artistas es admirada en todo el mundo.

Eines der prestigeträchtigsten Werke in der Geschichte des klassischen Tanzes, aufgeführt von den großartigen Künstlern des Großen Balletts von Kiew.

Das Ballett verbindet die Liebesgeschichte der jungen Quiterie und des Barbiers Basil mit der Odyssee des « Ritters von der traurigen Gestalt ». Don Quijote, ein alter, exzentrischer Ritter, der vom Ideal des Rittertums besessen ist, wird von der Vision einer utopischen Liebe verfolgt.

Das Große Kiewer Ballett tritt mit seinen Solisten erfolgreich auf den besten Bühnen auf: dem Bolschoi-Theater, der Scala, der Grand Opéra de Paris und der Metropolitan Opera. In der ganzen Welt bewundert man die Meisterschaft seiner Künstler.

