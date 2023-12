REPAIR CAILLOUX 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon, 13 janvier 2024, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:30:00

fin : 2024-01-13 12:30:00

Cultivons les Cailloux avait déposé en 2023 un projet au budget participatif départemental. Il s’agissait de la création d’un Repair Café. Celui-ci a été plébiscité parmi les 56 projets. Il s’agit ce mois-ci de la toute première édition. Un Repair Café est un atelier consacré à la réparation d’objets. Il permet de créer du lien et fonctionne grâce à des bénévoles. Il s’adresse à toute personne qui souhaite redonner vie à des objets abîmés ou en panne. Bénévoles et utilisateurs réparent ensemble et partagent compétences et astuces.

Sans rendez-vous. Participation libre.

119 Rue des Douves Cultivons les Cailloux

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



