L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Ateliers manuels de Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre, 13 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Le Havre, une oeuvre d’art – Ateliers manuels de Manufactory

Martine vous accueille pour développer votre esprit créatif et votre perception du Havre. Imaginez votre skyline en choisissant vos bâtiments préférés et en utilisant les méthodes du collage et de l’aquarelle.

A partir de 6 ans – Durée : 1h30

Tarif : 5€ / duo parent-enfant

Réservation obligatoire.

2023-07-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-13 11:30:00. .

115 Rue Richelieu

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – Family events – Le Havre, a work of art – Manufactory manual workshops

Martine welcomes you to develop your creative spirit and your perception of Le Havre. Imagine your skyline by choosing your favorite buildings and using collage and watercolor methods.

From 6 years – Duration: 1h30

Price: 5? / parent-child duo

Reservation required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – El Havre, una obra de arte – Talleres manuales de fabricación

Martine le invita a desarrollar su espíritu creativo y su percepción de Le Havre. Imagine su skyline eligiendo sus edificios favoritos y utilizando los métodos del collage y la acuarela.

A partir de 6 años – Duración: 1h30

Precio: 5 euros / dúo padres-hijos

Imprescindible reservar

Der Explorer Sommer 2023 – Familientermine – Le Havre, ein Kunstwerk – Handwerksworkshops von Manufactory

Martine heißt Sie willkommen, um Ihren kreativen Geist und Ihre Wahrnehmung von Le Havre zu entwickeln. Stellen Sie sich Ihre Skyline vor, indem Sie Ihre Lieblingsgebäude auswählen und die Methoden der Collage und Aquarellmalerei anwenden.

Ab 6 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 5 ? / Eltern-Kind-Duo

Reservierung erforderlich

