Visite de nos ateliers et découverte des métiers d’art, tourneur, émailleur, enfourneur, décorateur sur céramique 112 AVENUE ALBERT THOMAS, ALBI, 27 mars 2023, Albi. Visite de nos ateliers et découverte des métiers d’art, tourneur, émailleur, enfourneur, décorateur sur céramique 27 mars – 2 avril 112 AVENUE ALBERT THOMAS, ALBI Venez découvrir nos métiers, nos savoir-faire, notre histoire, notre équipe à taille humaine. handicap moteur;handicap intellectuel;handicap auditif;handicap psychique mi;ii;hi;pi 112 AVENUE ALBERT THOMAS, ALBI 112 avenue Albert thomas albi Albi 81000 Tarn Occitanie Entreprise du Patrimoine Vivant, entreprise familiale centenaire, depuis 1891 nous fabriquons des poteries horticoles émaillées pour le jardin et la maison.

Venez découvrir nos métiers, nos savoir-faire, notre histoire, notre équipe à taille humaine.

Lore et toute son équipe seront heureux de vous accuellir et de partager avec vous notre passion, nos métiers, notre diversite culturelle.

Profitez d’un moment intime avec nos artisans d’art et découvrez notre boutique souvenir et magasin d’usine. Les Poteries d’Albi, c’est une Entreprise Familiale Centenaire (Label EFC), ils sont reconnus par les professionnels du jardin comme étant le spécialiste de la poterie terre cuite émaillée en France. Leur objectif est de perpétuer un savoir-faire légué par leurs ancêtres briquetiers depuis 6 générations.

