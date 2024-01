LE CHEVALIER ET LA DAME 1050, Avenue Léonard de Vinci Mas D’En Civade Lattes, vendredi 15 mars 2024.

Lattes Hérault

2024-03-15 20:30:00

2024-03-15 22:45:00

fin : 2024-03-15 22:45:00

Ne manquez pas le spectacle de théâtre Le chevalier et la dame le 15 mars 2024 à 20h30!

Goldoni peut être considéré comme le Molière italien. La pièce « Il Cavaliere e la Dama » est une de ses pièces préférées et un succès à son époque. Donna Eleonora, issue de l’aristocratie mais ruinée par l’exil de son mari, survit à Venise en compagnie de sa fidèle servante Colombine. Don Rodrigo, chevalier vénitien, en est amoureux mais ne lui avoue pas ses sentiments par respect pour les liens du mariage qui la lie.

Autour d’elle gravite un petit monde de personnages peu recommandables : un juriste véreux, une assemblée de nobles oisifs et malveillants pour qui Donna Eleonora va devenir malgré elle un trophée à conquérir. La mort de son époux et l’intervention d’un riche marchand vont faire, in extremis, pencher la balance en sa faveur…

Durée : 2H15

À partir de 12 ans

1050, Avenue Léonard de Vinci

Mas D’En Civade

Lattes 34970 Hérault Occitanie



