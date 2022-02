1000 D Suisse Normande Trail Clécy Clécy Catégories d’évènement: Calvados

Clécy Calvados Clécy Rendez-vous le 6 novembre 2022 au Centre de pleine nature Lionel Terray, à Clécy, pour un trail au cœur de la Suisse Normande… Un événement proposé par Suisse Normande Tourisme, co-organisé avec le Centre de pleine nature Lionel Terray, et soutenu par le Département du Calvados.

Rendez-vous le 6 novembre 2022 au Centre de pleine nature Lionel Terray, à Clécy, pour un trail au cœur de la Suisse Normande… Un événement proposé par Suisse Normande Tourisme, co-organisé avec le Centre de pleine nature Lionel Terray, et soutenu par le Département du Calvados.

La 1000 D Suisse Normande trail, l'événement sportif incontournable de l'année ! De belles animations accessibles à tous seront également proposées. Amis sportifs, amoureux de Suisse Normande,… restez connectés, le programme arrive bientôt !

