10 ÈME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – CONCERT : FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

10 ÈME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – CONCERT : FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN Mamers, 8 juillet 2022, Mamers. 10 ÈME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – CONCERT : FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN Espace Saugonna 2 Rue de la Gare Mamers

2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08 24:00:00 Espace Saugonna 2 Rue de la Gare

Mamers Sarthe Mamers 15 15 EUR L’Orchestre propose un spectacle ludique pour petits et grands en revisitant plusieurs décennies de génériques, connus souvent, oubliés parfois, mais toujours ancrés dans la mémoire collective.

Pocahontas rencontrant les aristochats, les fou du volant poursuivis par Batman ou encore super Mario Bros télescopant Tom&Jerry et les barbapapas.

Le Sacre du Tympan continue son exploration de la musique à l’image en portant cette fois son regard sur l’univers du dessin animé.

Les concerts palette de timbres et d’objets sonores à travers des arrangements jubilatoires écrits pour l’occasion par Fred Pallem.

Concert à 20h30

Tarifs : 15€ ( tarif réduit assis, tarif unique debout) – 20€ (plein tarif assis) – gratuit pour les -12ans

Info et réservation à l'Office De Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

