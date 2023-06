JAZZPOTE – THIBAUT SIBELLA 1 Rue du Luxembourg Thionville, 24 juin 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Thibaut Sibella propose des compositions originales folk pleines de mélodies et d’émotions. Une guitare, un harmonica, une voix au service d’une musique inspirée par la folk bluegrass/indie et le rock des années 60 qui se veut pleine de bonnes vibrations. Ce concert gratuit est proposé par l’association Polar sur la ville, organisatrice entre autres manifestations de « Scenes au bar ».. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR.

1 Rue du Luxembourg Terrasse du Nimby

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Thibaut Sibella?s original folk compositions are full of melody and emotion. A guitar, a harmonica and a voice are at the service of a music inspired by bluegrass/indie folk and 60s rock, full of good vibrations. This free concert is presented by the Polar sur la ville association, which organizes the « Scenes au bar » festival, among other events.

Las composiciones folk originales de Thibaut Sibella están llenas de melodía y emoción. Una guitarra, una armónica y una voz al servicio de una música inspirada en el bluegrass/indie folk y el rock de los 60, llena de buenas vibraciones. Este concierto gratuito está organizado por la asociación Polar sur la ville, que también dirige el festival Scenes au bar.

Thibaut Sibella bietet Folk-Originalkompositionen voller Melodien und Emotionen. Eine Gitarre, eine Mundharmonika und eine Stimme im Dienste einer Musik, die von Bluegrass/Indie-Folk und dem Rock der 60er Jahre inspiriert ist und voller guter Vibrationen ist. Dieses kostenlose Konzert wird von der Vereinigung Polar sur la ville organisiert, die unter anderem die Veranstaltung « Scenes au bar » (Szenen in der Bar) veranstaltet.

