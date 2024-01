Atelier Papillons poétiques 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, samedi 2 mars 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-02

Atelier graphique pour adultes

Pour saluer le printemps et la poésie rien de plus symbolique que le papillon !

Il déploie ses ailes fragiles et porte les mots dits dans l’espace qui nous entoure, les fait virevolter et les dépose sur le papier…

Un atelier graphique tout en finesse, pour dessiner ces insaisissables colorés sur du papier imprimé…

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



