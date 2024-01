Jurassic Park : Peut-on ressusciter une espèce disparue ? 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, vendredi 2 février 2024.

Dans Jurassic Park, l’ADN est capable de ramener à la vie des dinosaures disparus depuis des millions d’années. Peut-il vraiment nous permettre de sauver des espèces déjà éteintes, grâce au clonage ? Comment ça, on l’a déjà fait ?

Pour la seconde édition du festival de science-fiction les Mycéliades, la Médiathèque est heureuse d’inviter Étienne Ledolley Poher, journaliste scientifique pour le CNES (Centre Nationale d’Études Spatiales) et vulgarisateur scientifique sur la chaîne Youtube, Le Sense of Wonder qui cumule près de 5 millions de vues.

Au cours de cette rencontre, il détaillera les étapes clés nécessaires à la désextinction d’espèces : la durée de vie d

