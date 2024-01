Projection du film documentaire Célesteville 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, vendredi 26 janvier 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

En présence de la réalisatrice Aurélie Mandon

Le quartier des Rives-du-Cher est un Grand Ensemble construit à Tours dans les années 70 pour faire face aux enjeux de la Reconstruction, au baby-boom et à l’envie de modernité.

Aujourd’hui, la question de la Reconstruction a laissé place à celle du Vivre Ensemble et les utopies font face à la réalité. Ce film se propose d’observer sur quatre saisons ce qu’est devenu le projet de société imaginé aux Rives-Du-Cher et comment celui-ci pourrait être repensé. Dans cette chronique urbaine, habitants, urbanistes, techniciens, élus, tentent chacun à leur manière et selon leur point de vue de (ré)enchanter le quartier.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



