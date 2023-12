Lilia Benchabane dans Attention handicapée méchante 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 . C’est la vision d’une fille, qui ne voit pas.

C’est le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre.

C’est beaucoup d’autodérision, et surtout un regard sans concession sur la société.

Pour plus d’équités plein tarif pour les handicapés. Seule en scène

Interprète : Lilia Benchabane

Tarif : TP: 17€ / TR: 16€ / -16: 14 € .

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

