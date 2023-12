Jovany dans L’Univers est Grand, Le sien est Compliqué 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier, 23 mars 2024, Saint-Riquier.

Saint-Riquier Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

.

Véritable OVNI de l’humour à la plastique déconcertante. Le » One man Performer show » le plus Hors-Piste du moment. Comique, Chanteur, Moqueur, Danseur, Vanneur, Musicien et Visuel, Jovany est un artiste complet qui fascine le « tout Public ».

Avec Humour, Poésie et Performance, découvrez l’absurdité d’un Artiste malgré lui.

Un spectacle atypique, dingue, rythmé et drôlement absurde. Le Saviez Vous ?

Artiste plusieurs fois récompensé. 17 Prix en Festival International.

Seul en scène

Interprète : Jovany

Tarif : TP: 22€ / TR: 20 €

.

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – TERRES ET MERVEILLES