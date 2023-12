Parlez moi de moi 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier, 15 mars 2024, Saint-Riquier.

Saint-Riquier Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

.

Une comédie savoureuse sur l’égo masculin et le savoir-faire féminin : quel plus grand plaisir que de rire de soi ?

Benjamin est un comédien autocentré, préoccupé par sa propre personne, un homme, quoi !

Mathilde est son agent artistique, mais aussi sa compagne, sa secrétaire, son infirmière, sa cuisinière, une femme, quoi !

Mathilde se dépense sans compter pour Benjamin, jusqu’au jour où… Suspense ! On attend le coup de cymbale final, il arrivera, oui, mais comment ?Marie Blanche et Alain Chapuis, le Tavernier de Kaamelott, mis en scène par la regrettée Véronique Barrault, vous font rire, mais parfois jaune, tant ce miroir tendu aux narcissiques que vous êtes tous est criant de vérité.

Comédie

Interprètes : Marie Blanche, Alain Chapuis

Tarif : TP: 19 € / TRéduit 17€ / Tarif jeune : 14 €

.

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France



