On va s’aimer 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

Somme On va s’aimer 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier, 24 février 2024, Saint-Riquier. Saint-Riquier Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 . Pour le pire et pour le rire !

Elle est chanteuse, il est chanteur, un ténor, une soprano, ils sont en couple et tendrement féroces. Ils s’aiment mais ça ne se passe pas toujours comme prévu, alors il sont tour à tour jaloux, doux, tendres, de mauvaise foi,… tout ça pour continuer à s’aimer. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce spectacle musical un moment de rires et d’émotions. Chansons des années folles, Verdi, Bellini, Bizet, Offenbach… Accompagné au piano et à l’accordéon. Comédie

Interprètes : Fabrice Maitre-Ténor, Véronique Pain

Tarif : TP: 19 € / TRéduit 17€ / Tarif jeune : 14 € .

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – TERRES ET MERVEILLES

