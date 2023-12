Les Boutboul 2 : Une affaire de famille 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 . Après 10 ans de tournée dans toute la France , ils reprennent leur costume des Boutboul pour une nouvelle aventure ! Depuis qu’elle l’a quitté, Samuel vit de petits boulots en tant que sosie d’Elvis Presley de supermarchés, et squat chez son fils, Elvis, qui est devenu promoteur de spectacles de sosies. Arielle quant à elle, est retournée vivre chez sa mère. Mais quand Elvis, le fils, apprend que la subvention qui devait lui permettre de rémunérer les artistes de son prochain spectacle lui a été refusée, les Boutboul ravalent leur fierté, tant bien que mal, et s’unissent pour trouver des solutions… Tant bien que mal. Entre grands mensonges et petites trahisons, retrouvez la nouvelle aventure de la Famille Boutboul, que vous avez adoré dans « Opération Loose Vegas ». Après 10 ans de tournée, ils reprennent les affaires, dans une comédie irrésistible, familiale, presque musicale et ils en font « Une affaire de Famille ». Vous avez tellement aimé le 1 épisode … Comédie

Interprètes : Christine Jarniat, Philippe Chaubet, Yani Lotta

Tarif : TP: 19 € / TRéduit 17€ / Tarif jeune : 14 € .

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

