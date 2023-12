Elisabeth Buffet dans Mes histoires de coeur 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 . Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Des restaurants dans le noir au camping, des nudistes aux nostalgiques du 3ième Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit ! Après 2 week-end de folie au Préô, Elisabeth revient pour notre plus grand plaisir Interprète : Elisabeth Buffet

22€ / TR et abonnés : 20 €

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135

