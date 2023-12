» ENTRELAC VEGETAL, FIBRES MERVEILLEUSES » D’AÏDEE BERNARD 1 Place Molière Agde Catégories d’Évènement: Agde

Début : 2024-03-28 14:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00 Exposition créations en papier d’Aïdée Bernard..

Artiste papier , Aïdée Bernard rend depuis deux décennies un vibrant hommage aux végétaux à travers ses créations en papier.

Des papiers qu’elle réalise elle même à partir de plantes sauvages qu’elle cueille et fait cuire pour en extraire les fibres.

Aïdée Bernard réalise des installations, sculptures diaphanes et livres objets où le papier devient mode d’expression à part entière, fibre-signe, mot-filigrane, matière-peau. > VERNISSAGE : Mercredi 27 mars 18h30 #AGDECULTURE .

1 Place Molière

Agde 34300 Hérault Occitanie

