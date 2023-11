EXPOSITION – LACAN, L’EXPOSITION. QUAND L’ART RENCONTRE LA PSYCHANALYSE 1 PARVIS DES DROITS DE L’HOMME Metz, 31 décembre 2023, Metz.

Cette exposition, la première consacrée au psychanalyste, met en résonance les œuvres qu’il a lui-même indexées, les artistes qui lui ont rendu hommage, ainsi que les œuvres modernes et contemporaines qui peuvent faire écho aux grandes articulations conceptuelles de sa pensée. Dans cette exploration des relations de Lacan à l’art, se déploie une constellation d’œuvres de Caravage à Cattelan, en passant par Dalí, Courbet, Bourgeois, Messager, et bien d’autres.. Tout public

Vendredi 2023-12-31 10:00:00 fin : 2024-03-31 19:00:00. 14 EUR.

This exhibition, the first devoted to the psychoanalyst, brings together the works he himself indexed, the artists who have paid homage to him, and modern and contemporary works that can echo the major conceptual articulations of his thought. This exploration of Lacan?s relationship to art unfolds through a constellation of works from Caravaggio to Cattelan, Dalí, Courbet, Bourgeois, Messager and many others.

Esta exposición, la primera dedicada al psicoanalista, reúne las obras que él mismo indexó, los artistas que le han rendido homenaje y las obras modernas y contemporáneas que se hacen eco de las principales articulaciones conceptuales de su pensamiento. En esta exploración de la relación de Lacan con el arte, se despliega una constelación de obras que van de Caravaggio a Cattelan, pasando por Dalí, Courbet, Bourgeois, Messager y muchos otros.

Diese Ausstellung, die erste, die dem Psychoanalytiker gewidmet ist, bringt die Werke, die er selbst indiziert hat, die Künstler, die ihn geehrt haben, sowie moderne und zeitgenössische Werke, die an die großen konzeptuellen Artikulationen seines Denkens anknüpfen können, in Resonanz. In dieser Erkundung von Lacans Beziehung zur Kunst entfaltet sich eine Konstellation von Werken von Caravaggio bis Cattelan, über Dalí, Courbet, Bourgeois, Messager und viele andere.

